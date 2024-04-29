Пусть Армения уберет Арарат с герба!

"Новая эра" Эрдогана на Кавказе Тем у кого еще остались сомнения по поводу истинных намерений "надежного" партнера Реджепа Эрдогана, самое время просмотреть программное интервью, которое он на днях дал Nöbetci, и в котором он ни много ни мало заявил о начале новой эры на Кавказе.