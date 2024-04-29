"Новая эра" Эрдогана на Кавказе Тем у кого еще остались сомнения по поводу истинных намерений "надежного" партнера Реджепа Эрдогана, самое время просмотреть программное интервью, которое он на днях дал Nöbetci, и в котором он ни много ни мало заявил о начале новой эры на Кавказе.
Пусть Армения уберет Арарат с герба!
Комментарии
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МБ
Максим Буров
"Если говорить конкретно об Армении..." То для нынешних армян что Арарат,что Армения. Гордятся, но сами предпочитают жить в другом месте.
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1 д.
ЮрийОгневед Литовченко
а что ты думаешь, Пашинян не сделает что-ли? и уберут...
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1 д.
ИП
Игорь Петров
Скоро армяния исчезнет с карты мира...
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3 час.
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