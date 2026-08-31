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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Филадельфии» о новом контракте с Мичковым: «Пока ничего нет, но по ходу сезона разговоры будут. Матвей, Зеграс, Мартон, Барки подняли уровень мастерства в составе»

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр рассказал о перспективах продления контракта с Матвеем Мичковым .

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