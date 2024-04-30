Bloomberg: Ким Чен Ын просто жаждет помочь России сразиться на Украине со штатовскими дальнобойными ATACMS?

В США подозревают, что скрытая цель ракетных учений в КНДР — убедить Путина поскорее приобрести у Пхеньяна самый мощный в мире комплекс РСЗО Нет сомнения, что, впервые отправив на Украину нынешней весной первую сотню оперативно-тактических баллистических ракет большой (до 300 километров) дальности для комплексов ATACMS (Army Tactical Missile System), Соединенные Штаты внаглую перешли очередную «красную черту» в отношениях с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии