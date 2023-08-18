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Андрей Мозалев: «К конструктивной критике всегда прислушиваюсь. А по поводу шоу-турнира – главное, чтобы мне самому нравилось и чтобы было необычно»

– Одна из самых ярких программ прошедшего сезона – с «Русского вызова». Очень необычная идея сочетания стрип-пластики и льда.

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