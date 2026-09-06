Этот день в авиации. 6 сентября

1916 - Четыре самолёта «Илья Муромец», несмотря на атаки восьми немецких гидросамолётов и германские зенитки разбомбили вражеские ангары и гидросамолёты на озере Ангерн около Риги.
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