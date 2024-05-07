Солнце в последнее время необычно активно, на нем происходит много вспышек. Обычно вспышки длятся 5-10 минут.
Кому полезны, а кому вредны солнечные вспышки
Комментарии
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Владимир Плотников
Солнца боятся вся нечисть, вампиры, и пр. А ещё есть те, которые носят чёрные шляпы. Это по их желанию в атмосфере распыляют какие-то ионы. Серебра что ли. Это их лакеи верещат, что нельзя загорать. Им, действительно, противопоказан солнечный свет.
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11 час.
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