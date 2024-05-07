Кому полезны, а кому вредны солнечные вспышки

Владимир Плотников

Солнца боятся вся нечисть, вампиры, и пр. А ещё есть те, которые носят чёрные шляпы. Это по их желанию в атмосфере распыляют какие-то ионы. Серебра что ли. Это их лакеи верещат, что нельзя загорать. Им, действительно, противопоказан солнечный свет.