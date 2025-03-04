Арестович: Европа заворачивает Зеленского в салат, чтобы продать Трампу

Европейцы и британцы говорят много о поддержке Украины после перепалки украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме, но уже "заворачивают Зеленского в салат, чтобы продать Трампу" ради места за столом переговоров.