Арестович: Европа заворачивает Зеленского в салат, чтобы продать Трампу

Европейцы и британцы говорят много о поддержке Украины после перепалки украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме, но уже "заворачивают Зеленского в салат, чтобы продать Трампу" ради места за столом переговоров.
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