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Царьград

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Бык насмерть забодал женщину в Луганской Народной Республике

Бык насмерть забодал женщину в Луганской Народной Республике

В Луганской Народной Республике бык убил 54-летнюю женщину во время уборки. Инцидент произошел в селе Великая Черниговка.

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