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«Зенит», в отличие даже от «ПСЖ», где все решают личности, играет в командный футбол. За это респект Семаку. Не любой может 5 раз подряд выиграть РПЛ!» Калешин о петербуржцах

«Зенит», в отличие даже от «ПСЖ», где все решают личности, играет в командный футбол. За это респект Семаку. Не любой может 5 раз подряд выиграть РПЛ!» Калешин о петербуржцах

«Утверждения, что бразильским звездам «Зенита» тренер не нужен, – огромное заблуждение. Не любой тренер может пять раз подряд выиграть чемпионат России! Слежу за питерской командой достаточно внимательно и с уверенностью могу сказать, что прошлый сезон «Зенита» был лучшим по качеству игры.

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