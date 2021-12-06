Происшествия

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В Бурятии сотрудники ГИБДД и волонтёры провели профилактические акции с участниками дорожного движения

В Бурятии сотрудники ГИБДД и волонтёры провели профилактические акции с участниками дорожного движения

5 декабря во всем мире отметили Международный день волонтера. Активисты волонтерских движений регулярно принимают участие в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма и повышения культуры участников дорожного движения.

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