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Рязанские новости

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Эксперты конкурса «Семейная столица России» приедут в Рязань

Эксперты конкурса «Семейная столица России» приедут в Рязань

В Рязанской области за три года число многодетных семей выросло на 20%, молодых многодетных — на 30%, а студенческих — на треть.

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