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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кайри Ирвинг ответил на трешток болельщика в Оклахома-Сити

Кайри Ирвинг ответил на трешток болельщика в Оклахома-Сити

Защитник «Мэверикс» под занавес второго матча серии с «Тандер» (119:110, 1-1) отреагировал на трешток одного из зрителей, который расположился в первых рядах.

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