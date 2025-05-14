78-летняя жительница Волгоградской области отдала золотое кольцо мошенникам. К ней домой пришли пятеро незнакомцев и начали предлагать мёд.
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78-летняя жительница Волгоградской области отдала золотое кольцо мошенникам. К ней домой пришли пятеро незнакомцев и начали предлагать мёд.