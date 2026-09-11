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Мировое обозрение

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«Должок верните»: Лукашенко назвал США цену за встречу с Трампом...

«Должок верните»: Лукашенко назвал США цену за встречу с Трампом...

Александр Лукашенко готов сесть за стол переговоров с Дональдом Трампом, но выставил Вашингтону предварительное условие — вернуть Минску около $44 миллионов, заблокированных в американском Citibank.

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