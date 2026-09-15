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Балетки больше не милые: как самая романтичная обувь превратилась в авангардную

Балетки больше не милые: как самая романтичная обувь превратилась в авангардную

Балетки долгое время существовали в гардеробе как воплощение мягкости: тонкая подошва, округлый мыс, лента или эластичный кант, немного французской небрежности.

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