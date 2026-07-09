Глава Кирсанова Сергей Павлов сложил свои полномочия

На заседании Кирсановского городского Совета депутатов глава города Сергей Павлов сложил свои полномочия в связи с выдвижением кандидатом в депутаты Тамбовской областной Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4.
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