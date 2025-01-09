Рынки, московские квартиры и каннибалы

Вы жили в гарнизоне? Нет? Так откуда вы знаете,что правда,что нет?

Владимир Алтайцев

Автор, а разве только кавказцы виноваты в этом беспределе? Нет, они вели себя борзо ровно настолько, насколько им позволяла власть РФ во главе с РУССКИМИ Ельциным, Черномырдиным, Коржаковым, да разве всех упомнишь.Тем самым ты уводишь из-под удара продажную милицию РФ того времени