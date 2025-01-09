В 90-е было страшно жить в Москве. Перевороты, штурмы, расстрелы, денежные реформы, гиперинфляции, семибанкирщина, захват русских московских рынков кавказцами, массовое убийство русских стариков и одиноких владельцев квартир.
Рынки, московские квартиры и каннибалы
Комментарии
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ВП
Валентина Попкова
Вы жили в гарнизоне? Нет? Так откуда вы знаете,что правда,что нет?
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3 час.
Владимир Алтайцев
Автор, а разве только кавказцы виноваты в этом беспределе? Нет, они вели себя борзо ровно настолько, насколько им позволяла власть РФ во главе с РУССКИМИ Ельциным, Черномырдиным, Коржаковым, да разве всех упомнишь.Тем самым ты уводишь из-под удара продажную милицию РФ того времени
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3 час.
Валентин Белоусов
ЕльцИН, ЧерномырдИН - самые что ни есть русские. КОРЖАКов с ехидными глазенками тоже здесь.
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3 час.
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