БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 391 подписчик

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Рынки, московские квартиры и каннибалы

Рынки, московские квартиры и каннибалы

В 90-е было страшно жить в Москве. Перевороты, штурмы, расстрелы, денежные реформы, гиперинфляции, семибанкирщина, захват русских московских рынков кавказцами, массовое убийство русских стариков и одиноких владельцев квартир.

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Комментарии
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Валентина Попкова
Вы жили в гарнизоне? Нет? Так откуда вы знаете,что правда,что нет?
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3 час.
Владимир Алтайцев
Автор, а  разве  только  кавказцы  виноваты  в  этом  беспределе?  Нет, они вели  себя  борзо ровно  настолько, насколько  им позволяла  власть  РФ  во главе  с  РУССКИМИ  Ельциным, Черномырдиным, Коржаковым, да  разве  всех упомнишь.Тем самым  ты  уводишь из-под  удара  продажную милицию  РФ  того  времени
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3 час.
Валентин Белоусов
ЕльцИН, ЧерномырдИН - самые что ни есть русские. КОРЖАКов с ехидными глазенками тоже здесь.
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3 час.

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