The Token Revolt Goes Mainstream: Palo Alto CEO Demands 90% AI Price Drop Eight days ago it was Palantir's Alex Karp going ballistic on live television about the "effing insane" economics of renting intelligence by the token.
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