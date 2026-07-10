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Zero Hedge

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The Token Revolt Goes Mainstream: Palo Alto CEO Demands 90% AI Price Drop

The Token Revolt Goes Mainstream: Palo Alto CEO Demands 90% AI Price Drop

The Token Revolt Goes Mainstream: Palo Alto CEO Demands 90% AI Price Drop Eight days ago it was Palantir's Alex Karp going ballistic on live television about the "effing insane" economics of renting intelligence by the token.

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