Слово и дело

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ВС РФ поразили обнаруженные разведкой артиллерийские позиции ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС РФ поразили обнаруженные разведкой артиллерийские позиции ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Краснолиманском направлении в северной части ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

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