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Кулеба: Киев будет просить боевую авиацию на Мюнхенской конференции

Кулеба: Киев будет просить боевую авиацию на Мюнхенской конференции

Украинский Министр Иностранных Дел Дмитрий Кулеба указал на тот факт, что в ходе февральской Мюнхенской конференции правительство киевского режима начнёт лоббировать собственные интересы, в рамках которых он выделил передачу боевых самолётов.

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