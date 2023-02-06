Кулеба: Киев будет просить боевую авиацию на Мюнхенской конференции

Украинский Министр Иностранных Дел Дмитрий Кулеба указал на тот факт, что в ходе февральской Мюнхенской конференции правительство киевского режима начнёт лоббировать собственные интересы, в рамках которых он выделил передачу боевых самолётов.
Украинский Министр Иностранных Дел Дмитрий Кулеба указал на тот факт, что в ходе февральской Мюнхенской конференции правительство киевского режима начнёт лоббировать собственные интересы, в рамках которых он выделил передачу боевых самолётов.
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