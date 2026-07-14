Новые рекомендации по менопаузе меняют подход врачей к гормонотерапии

На протяжении более двадцати лет отношение к гормональной терапии при менопаузе определялось данными одного исследования 2002 года, которое было остановлено досрочно из-за опасений по поводу риска инсульта, тромбоза и рака молочной железы.
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