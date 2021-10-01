Свобода не по карману

А куда подевались все эти сторонники "рынка газа", когда цена на газ — уже 1000 долларов в Европе? Где все эти Порошенко, Тимошенко, Яценюк, Гройсман, Кличко? Почему не требуют продавать газ украинцам по 30 тысяч? Почему, наоборот, требуют продавать дешевле? А как же "рынок газа", черти вы оранжевые? Не вы ли к этому "рынку" страну привели? А почему не слышно всех этих показных русофобов: за свободу надо платить? Или не до свободы уже, когда так дорого за неё платить придётся? Не по карману свобода, да? Не до свободы уже, лишь бы газ подешевле? Вся ваша ассоциация с ЕС, весь ваш "рынок газа" накрылись медным тазом.