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  • Eduard
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Суд взыскал с Deutsche Bank в пользу “РусХимАльянса” 238 млн евро

Суд взыскал с Deutsche Bank в пользу “РусХимАльянса” 238 млн евро

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение взыскать с Deutsche Bank AG в пользу “дочки” “Газпрома”, компании «РусХимАльянс», 238,126 млн евро задолженности по банковской гарантии, говорится в резолютивной части решения, опубликованной в картотеке дел.

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