Суд взыскал с Deutsche Bank в пользу “РусХимАльянса” 238 млн евро

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение взыскать с Deutsche Bank AG в пользу “дочки” “Газпрома”, компании «РусХимАльянс», 238,126 млн евро задолженности по банковской гарантии, говорится в резолютивной части решения, опубликованной в картотеке дел.