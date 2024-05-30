Суд взыскал с Deutsche Bank в пользу «Русхимальянса» 238 млн евро

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение взыскать с Deutsche Bank AG в пользу «дочки» «Газпрома», компании «Русхимальянс», 238,126 млн евро задолженности по банковской гарантии, говорится в резолютивной части решения, опубликованной в картотеке дел.
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