Суд взыскал с Deutsche Bank в пользу «Русхимальянса» 238 млн евро

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение взыскать с Deutsche Bank AG в пользу «дочки» «Газпрома», компании «Русхимальянс», 238,126 млн евро задолженности по банковской гарантии, говорится в резолютивной части решения, опубликованной в картотеке дел.