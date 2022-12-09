Daily Mail: ощущение радости от помощи украинским беженцам сменилось стыдом

Журналистка Дженни Мюррей в статье для британского издания The Daily Mail заявила, что у жителей Великобритании ощущение радости от помощи украинским беженцам со временем превратилось в чувство стыда за желание вернуться к своей обычной жизни .
Журналистка Дженни Мюррей в статье для британского издания The Daily Mail заявила, что у жителей Великобритании ощущение радости от помощи украинским беженцам со временем превратилось в чувство стыда за желание вернуться к своей обычной жизни .
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