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Daily Mail: ощущение радости от помощи украинским беженцам сменилось стыдом

Daily Mail: ощущение радости от помощи украинским беженцам сменилось стыдом

Журналистка Дженни Мюррей в статье для британского издания The Daily Mail заявила, что у жителей Великобритании ощущение радости от помощи украинским беженцам со временем превратилось в чувство стыда за желание вернуться к своей обычной жизни .

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