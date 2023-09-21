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Под домашний арест после прорыва дамбы отправлен директор службы заказчика Уссурийска

Под домашний арест после прорыва дамбы отправлен директор службы заказчика Уссурийска

Второму фигуранту дела о прорыве дамбы в Уссурийске избрали меру пресечения. Вслед за своим замом под домашний арест отправился директор "Службы единого-заказчика-застройщика" УГО, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

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