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Предвыборный ход Путина ценой 5 миллиардов

Предвыборный ход Путина ценой 5 миллиардов

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Президент России Владимир Владимирович Путин подписал закон, который хоть и опоздал на пару лет, но всё равно явился важным в аспекте противостояния России Западу на информационном фронте.

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Комментарии
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А Кудасов
На счет того, что эти деньги пойдут на благие цели есть большие сомнения. Не любят у нас такие дела, от того у нас так много недругов за рубежом и потому, что они не хотят жить так, как мы.
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20 час.
АС
Анатолий Страшко
Кудасов, я с Вами согласен. Только если я правильно Вас понял. Они хотят оставаться паразитами?
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20 час.
Александр Sh
а электронное письмо принесёт электронный почтальон, точное время доставки можно узнать на сайте ********
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19 час.

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