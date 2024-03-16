ПРОСТО О СЛОЖНОМ Президент России Владимир Владимирович Путин подписал закон, который хоть и опоздал на пару лет, но всё равно явился важным в аспекте противостояния России Западу на информационном фронте.
Предвыборный ход Путина ценой 5 миллиардов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А Кудасов
На счет того, что эти деньги пойдут на благие цели есть большие сомнения. Не любят у нас такие дела, от того у нас так много недругов за рубежом и потому, что они не хотят жить так, как мы.
Ответить
20 час.
АС
Анатолий Страшко
Кудасов, я с Вами согласен. Только если я правильно Вас понял. Они хотят оставаться паразитами?
Ответить
20 час.
Александр Sh
а электронное письмо принесёт электронный почтальон, точное время доставки можно узнать на сайте ********
Ответить
19 час.
Свежие комментарии