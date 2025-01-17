Столичными оперативниками установлен подозреваемый в совершении особо тяжких преступлений в отношении женщин

Сотрудниками уголовного розыска УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из столичного Главка в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в отношении ранее осужденного за грабежи и действия насильственного характера мужчины была установлена его причастность к семи аналогичным преступлениям, совершенным на территории Москвы в период с 2003 по 2011 год.