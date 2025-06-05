Нового руководителя управления ФСИН представили в Башкирии: кто занял пост

УФА, 5 июня, ФедералПресс. Заместитель директора ФСИН России Александр Матвеенко представил личному составу в качестве временно исполняющего обязанности руководителя УФСИН России по Республике Башкортостан Сергея Кудрявцева.
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