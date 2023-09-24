Итальянский авиаконструктор и пионер авиации Джованни Капрони и его вклад в развитие авиастроения

Имя итальянского авиаконструктора Джованни Баттиста Капрони, в Италии более популярно как Джанни Капрони, знакомо многим любителям авиации по всему миру, но не слишком известно в России.
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