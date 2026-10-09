«За инженерные достижения необычайной амбициозности и масштаба». Илон Маск получил высшую научную награду США — Трамп лично вручил медаль

По медали получили Дженсен Хуанг, Сергей Брин и Лиза Су Президент США Дональд Трамп вручил основателю SpaceX Илону Маску Национальную научную медаль США (National Medal of Science) — одну из высших государственных наград страны за достижения в научной и инженерной деятельности.
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