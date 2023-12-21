Геологическую активность Марса продлили до наших дней

В 2022 году планетологи из Аризонского университета (США) обнаружили под вулканической марсианской равниной Элизий (Elysium Planitia) гигантский мантийный плюм — сгусток разогретого вещества, поднимающийся из мантии.
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