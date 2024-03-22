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Теплую и ветреную погоду в Забайкалье обещает МЧС

Теплую и ветреную погоду в Забайкалье обещает МЧС

Прогноз погоды на апрель и начало мая дал замначальника МЧС Антон Маркелов.МЧС считают в ближайшее время будет высокий риск возникновения природных пожаров, потому что в Забайкалье в апреле преимущественно обещают теплую и ветреную погоду.

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