Теплую и ветреную погоду в Забайкалье обещает МЧС

Прогноз погоды на апрель и начало мая дал замначальника МЧС Антон Маркелов.МЧС считают в ближайшее время будет высокий риск возникновения природных пожаров, потому что в Забайкалье в апреле преимущественно обещают теплую и ветреную погоду.