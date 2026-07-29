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Царьград

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НОК Украины оспаривает восстановление ОКР в Спортивном арбитраже

НОК Украины оспаривает восстановление ОКР в Спортивном арбитраже

НОК Украины начал процедуру обжалования решения МОК о временном восстановлении прав ОКР в CAS. Исполком МОК 7 июля снял ограничения с русских спортсменов, но украинская сторона считает это преждевременным и противоречащим Олимпийской хартии.

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