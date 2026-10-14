На Кубани возбуждено уголовное дело после жестокого нападения бойцовых собак на ребенка

Ход и результаты расследования находятся на строгом контроле прокуратуры Курганинского района. Надзорное ведомство следит за установлением всех обстоятельств произошедшего, определением степени тяжести вреда, нанесенного здоровью ребенка, и привлечением к ответственности лиц, виновных в ненадлежащем обеспечении безопасности, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Запирали в темно...
- 200 самолётов-зап...
- Переговоры в Абу-...
А в другом месте писали, что сторож натравил собак на детей потому что озеро частное. Писаки, согласовывайте свою писанину. Ребенку скорейшего выздоровления!