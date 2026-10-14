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На Кубани возбуждено уголовное дело после жестокого нападения бойцовых собак на ребенка

На Кубани возбуждено уголовное дело после жестокого нападения бойцовых собак на ребенка

Ход и результаты расследования находятся на строгом контроле прокуратуры Курганинского района. Надзорное ведомство следит за установлением всех обстоятельств произошедшего, определением степени тяжести вреда, нанесенного здоровью ребенка, и привлечением к ответственности лиц, виновных в ненадлежащем обеспечении безопасности, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

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