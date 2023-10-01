ВС РФ отразили три атаки ВСУ и "Азова"* на краснолиманском направлении

РИА Новости Российские военнослужащие отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады запрещенной в РФ террористической группировки "Азов"* около Серебрянского лесничества и поселка Червоная Диброва.
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