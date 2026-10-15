Московские проститутки зарабатывают так много, что переходят с самозанятости на ИП — СМИ. Некоторые девушки зарабатывают до миллиона рублей в месяц и исчерпывают годовой лимит в 2,4 млн рублей всего за пару месяцев.
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