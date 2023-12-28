Новый год: удивительные традиции празднования в разных странах

Так, в Колумбии устраивают яркий карнавал с участием Старого года, а в Микронезии меняют имена. Фото: © Global Look Press via ZUMA Press/Elliott Franks У каждого народа – свои новогодние традиции, которые сложились на основе культурных и исторических особенностей государства.
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