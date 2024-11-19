Мигранты избили полковника МВД в Подмосковье

Ситуация с мигрантами доходит до парадокса: в Подмосковье они жестоко избили высокопоставленного полковника полиции, который сделал им замечание.
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