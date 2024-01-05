Живой «Нострадамус» из Бразилии Атос Саломе предсказал Третью мировую войну в 2024 году Татьяна СергееваБразильский провидец Атос Саломе, который ранее точно предсказал пандемию коронавируса, продолжает свои предсказания на 2024 год.