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Живой «Нострадамус» из Бразилии Атос Саломе предсказал Третью мировую войну в 2024 году

Живой «Нострадамус» из Бразилии Атос Саломе предсказал Третью мировую войну в 2024 году

Живой «Нострадамус» из Бразилии Атос Саломе предсказал Третью мировую войну в 2024 году Татьяна СергееваБразильский провидец Атос Саломе, который ранее точно предсказал пандемию коронавируса, продолжает свои предсказания на 2024 год.

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