Актёра Владимира Алфёрова ограбили после смерти: загадочные обстоятельства и криминальный след

Невеста актёра подозревает мошенничество после его смерти.Невеста Владимира Алфёрова, известного по ролям в фильмах "Солнечный удар", "Чёрные кошки", "Тайны тёмной комнаты" и других картинах, выразила подозрения в мошенничестве после смерти актёра.
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