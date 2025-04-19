Чакмагыш музеенда укытучы һәм шагыйрә Сәрия Вахитованың шәхси картиналар күргәзмәсе эшли

Башкортстанның Чакмагыш районы музеенда, озак еллар татар һәм башкорт теле укытучысы булып хезмәт куйган шагыйрә, «Чакмагыш чаткылары» әдәби берләшмәсе әгъзасы Сәрия Вахитова картиналарыннан шәхси күргәзмә бара.
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