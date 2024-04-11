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Закон, порядок, государство

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Расчеты ЗРК «Бук-М1» подразделений ПВО группировки войск «Восток» обеспечивают надежное прикрытие войск на Южно-Донецком направлении СВО

Расчеты ЗРК «Бук-М1» подразделений ПВО группировки войск «Восток» обеспечивают надежное прикрытие войск на Южно-Донецком направлении СВО

Основной целью «Буков» являются украинские разведывательные БпЛА самолетного типа, которые с большого расстояния и на большой высоте пытаются вскрыть позиции наших войск и корректируют огонь артиллерии ВСУ.

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