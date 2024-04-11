Расчеты ЗРК «Бук-М1» подразделений ПВО группировки войск «Восток» обеспечивают надежное прикрытие войск на Южно-Донецком направлении СВО

Основной целью «Буков» являются украинские разведывательные БпЛА самолетного типа, которые с большого расстояния и на большой высоте пытаются вскрыть позиции наших войск и корректируют огонь артиллерии ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии