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Позитив для оптимистов

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RBB: украинцы в Германии порой предпочли бы скрыть, откуда они родом

RBB: украинцы в Германии порой предпочли бы скрыть, откуда они родом

В начале российской спецоперации среди населения Германии возникла широкая волна желания поддержать Украину, однако сейчас по отношению к проживающим в стране украинцам нередко проявляется враждебность, отмечает Rundfunk Berlin-Brandenburg.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Это- хохлы!!!
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