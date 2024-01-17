RBB: украинцы в Германии порой предпочли бы скрыть, откуда они родом

В начале российской спецоперации среди населения Германии возникла широкая волна желания поддержать Украину, однако сейчас по отношению к проживающим в стране украинцам нередко проявляется враждебность, отмечает Rundfunk Berlin-Brandenburg.
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