Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля"; Срочное заседание СБ ООН в связи с атакой назначено на 23.
Атака Ирана на Израиль. Главное к утру воскресенья
Комментарии
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Людмила Лиханова
Для тех, кто пытается сказать, что Иран так себе вояка, мало и не точно ответил и прочая чушня. Кто поумнее тот прекрасно понимает, что все только начинается и что без поддержки пиндосии у жЫдов нет никаких шансов, а вот у их де била нетаньяху есть только один шанс не попасть на скамью в Суде - это тянуть резину в надежде что или падишах умрет или ишак сдохнет. Но...у пиндосии самой куча проблем, они тоже завязли в разных местах планеты и им не до мелкого изЯраЭля. Пальчиком погрозят и все, несмотря на свое огромное еврейское лобби. Тем более, что изЯраЭль - это прибежище недоевреев т.к. настоящие евреи ашкенази, сефарды там в маленьком количестве. По большому счету эта недострана - сборище никчемных недоевреев, и по большому счету, голытьбы в понятии настоящих евреев.
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10 час.
Врам Тавризов
Иран решительные люди, в карман, даже потайной, долго не лезут Видно, чётко били по военным объектам, раз Изра по Ливану ответила тоже по военным
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10 час.
ВТ
Врам Тавризов
Теперь наши с Китаем должны заблокировать резолюцию ООН по Ирануи Изре в 23-00
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10 час.
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