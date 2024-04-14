Атака Ирана на Израиль. Главное к утру воскресенья

Людмила Лиханова

Для тех, кто пытается сказать, что Иран так себе вояка, мало и не точно ответил и прочая чушня. Кто поумнее тот прекрасно понимает, что все только начинается и что без поддержки пиндосии у жЫдов нет никаких шансов, а вот у их де била нетаньяху есть только один шанс не попасть на скамью в Суде - это тянуть резину в надежде что или падишах умрет или ишак сдохнет. Но...у пиндосии самой куча проблем, они тоже завязли в разных местах планеты и им не до мелкого изЯраЭля. Пальчиком погрозят и все, несмотря на свое огромное еврейское лобби. Тем более, что изЯраЭль - это прибежище недоевреев т.к. настоящие евреи ашкенази, сефарды там в маленьком количестве. По большому счету эта недострана - сборище никчемных недоевреев, и по большому счету, голытьбы в понятии настоящих евреев.