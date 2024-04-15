Сколько денег было потрачено на уничтожение небольшого млекопитающего, вторгшегося в Новую Зеландию

Вот уже четверть века отдаленный уголок юго-западной части Новой Зеландии служит убежищем для исчезающих видов животных, включая единственного в мире нелетающего попугая и ящерицу, не встречающуюся больше нигде на Земле.
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