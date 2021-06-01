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Россия и США в преддверии встречи на высшем уровне. Ростислав Ищенко

Запланированная на 16 июня встреча президентов России и США в Швейцарии станет этапной, независимо от того, удастся ли прийти к соглашению хоть по одному из заявленных вопросов Именно поэтому встречу будут пытаться сорвать до последнего дня.

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