Краски жизни: самые передовые способы лечения сосудистых дефектов кожи

Подобные отметины на коже выглядят неэстетично, поэтому от них хочется как можно скорее избавиться. Как это сделать, рассказывает основатель российского направления фотокосметологии Нина Иосифовна Цисанова.
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