В Свердловской области выросли цены на электричество

С 1 июля 2024 года в Свердловской области произошло повышение тарифов на электроэнергию. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) разработала систему тарифов, основанную на нескольких диапазонах потребления.
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