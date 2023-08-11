smi.today

4 438 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Котельников
    Армянцам не хватет воды? Пусть своего Пашинянца благодарят, впрочем, пусть пьют кока-колу:)), я не вижу никакой пробл...В Армении заявили...
  • Валентин Щербаков
    Вот зачем мы снова унижаемся перед какими-то подлыми и продажными румыно-молдаванами. Не хотят с нами сотрудничать, у...Посол РФ в Молдав...
  • Валентин Щербаков
    Может быть хватит пудрить мозги и нашему народу и печатать глупые заявления турецкой прессы, ведь встреча ВВП и турка...Гюлер: Анкара про...

В Москве и Подмосковье штраф за переход железнодорожных путей в 15 раз вырос

В Москве и Подмосковье штраф за переход железнодорожных путей в 15 раз вырос

Важные изменения в сфере безопасности на железнодорожных переходах произошли в России. В связи с ростом случаев нарушения правил перехода через железнодорожные пути было принято решение о значительном увеличении штрафов за подобные нарушения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх